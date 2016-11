Lkws rammen Unterführungen

In der Stadt Salzburg sind Dienstagvormittag fast zur gleichen Zeit zwei Lastwagen in Unterführungen steckengeblieben. Ein Unfall geschah in der Guggenmoosstraße, einer an der Unterführung beim Flughafen.

In der Guggenmoosstraße hat die Berufsfeuerwehr den Lkw mit Anhänger aus der Eisenbahnunterführung ziehen müssen. In der Flughafenunterführung blieb stadtauswärts ein Fahrer aus Ungarn mit seinem Sattelfahrzeug an der Oberleitung der Busse hängen.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Die Feuerwehr befreite beide Schwerfahrzeuge. Fachleute der Salzburg AG prüften beim Flughafen die Oberleitung auf mögliche Beschädigungen. Diese Unterführung war deshalb für eine Stunde nur einspurig befahrbar.

Links: