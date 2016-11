Chinesen lieben Taxfree Shopping

Taxfree Shopping wird für Salzburgs Handel immer wichtiger. Die Umsätze mit ausländischen Kunden von jenseits der EU-Außengrenzen haben sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Marktführer sind Gäaste aus China, vor Russen und Arabern.

Stark profitieren Händler in Einkaufszentren und in Salzburgs Altstadt, heißt es beim führenden Anbieter für Rückerstattung der Mehrwertsteuer.

Wals mit Outlet Center vorne

Steuerfrei einkaufen dürfen in Österreich nur Bürger bzw. Touristen von Staaten, die außerhalb der EU liegen. Und das sind viele. Wenn ihr Einkauf mehr als 75 Euro ausmacht, können sie sich die Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen. Trotz der bislang komplizierten Prozedur hat sich in fünf Jahren der Umsatz in Salzburg damit verdoppelt. Nun gibt es neue Methoden direkt übers Internet.

Martin Tille ist Manager bei „Global Blue“, dem führenden Anbieter für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer: „Der durchschnittliche Umsatz liegt bei ca. 25 Millionen. Wals, Zell am See, Bad Hofgastein und Bad Gastein sind dabei die führenden Orte. Wals begann 2009 nach oben zu schießen, als das Outlet Center eröffnet wurde.“

Online-Kassen für schnelle Abrechnung

So haben Gäste aus China inzwischen die Russen in Salzburg bei der Kauflust abgehängt. Chinesen kaufen durchschnittlich um 400 Euro ein und sind – ähnlich wie Urlauber aus reichen arabischen Staaten - an Markenprodukten besonders interessiert. Wolfram Ölsböck handelt mit hochwertigen Reisekoffern: „Viele wollen das einfach so schnell wie möglich abschließen. Sie hätten keine Zeit, so wie früher etwas länger auf dieses Taxfree zu warten.“

Der Handel reagiert auf den Trend nun mit Online-Kassen, die sofort beim Einkauf die Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf die Kreditkarten der Touristen gutschreiben. Das sei eine Art Gratisrabatt für solche Gäste in Salzburg, sagt Bert Brugger, Cheftouristiker in der Landeshauptstadt.