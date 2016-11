Leopoldskronstraße ab 17. 12. wieder offen

Früher als geplant werden die Arbeiten am Kanal in der Leopoldskroner Straße in der Stadt Salzburg abgeschlossen. Die wichtige Verbindungsstraße ist seit zwei Monaten gesperrt. Ab 17. Dezember soll sie wieder befahrbar sein.

Der sumpfige und moorige Boden musste bis in neun Meter Tiefe mit Pfählen stabilisiert werden. 230 Meter neue Kanalrohe wurden verlegt. Nun wird der Unterbau der Straße komplett erneuert.

Bildergalerie:

zurück von weiter

In knapp vier Wochen soll die Straße dann wieder freigegeben werden – am 17. Dezember. Das geschehe unabhängig davon, ob dann schon alle Arbeiten abgeschlossen sind, betont Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS).

Link: