Spitäler für Terroropfer vorbereitet?

Wenn es in Österreich einen Terroranschlag gäbe, hätten die Spitäler genügend Kapazitäten? Was wird, wenn sehr viele Opfer zu versorgen sind? Mit solchen Fragen beschäftigen sich nun Notärzte des so genannten „Trauma-Netzwerks“ bei einer Tagung in Salzburg.

Deutsche Bundeswehr

Es gebe zwar keine konkrete Bedrohung, so wird betont. Doch nach den Anschlägen und Massenmorden von Paris, Brüssel oder Nizza müsse man sich mit dem Thema auseinandersetzen, sagen die Fachleute. Alle Spitäler in ganz Österreich haben Notfallpläne für Katastrophen und Großeinsätze.

Nun werden die Pläne in Hinblick auf mögliche Anschläge auch in Salzburg angepasst, sagt Wolfgang Voelckel, Leiter der Intensivmedizin im Salzburger Unfallkrankenhaus: „Unsere Welt ist mittlerweile voll mit derartigen Ereignissen. Auch wir haben unseren Notfall- und Einsatzplan komplett überarbeitet. Da geht es um Einberufung von ärztlichem Personal, Umgestaltung von Räumlichkeiten, aber auch das Nachhauseschicken von Patienten, deren Behandlung in solchen Zeiten dann nicht so dringlich wäre.“

Christophorus Flugrettung

Extreme Wunden beherrschbarer

Fachärzte müssen sich für solche Extremsituationen einsatztaktisch, chirurgisch und notfallmedizinisch vorbereiten. Beschuss aus automatischen Waffen und Explosionen, wie sie bei Terroranschlägen auftreten, verursachen viele - bisher in unseren Breiten – weniger bekannte - Verletzungen. Diese können so komplex und lebensbedrohlich sein, dass man praktische und neueste Erfahrungen aus der Kriegsmedizin einbringen muss. Oft geht es darum, sehr vielfältige Blutungen zum Stillstand zu bringen, die durch Sprengfallen und perfide Splitterbomben entstehen. Bei Verletzungsmustern, die früher absolut tödlich waren, kann man mittlerweile mit speziellen Medikamenten für die sehr rasche Blutgerinnung, entsprechender Ausrüstung und speziell geschulten Ärzten viele Leben retten.

Salzburger Voelckel auch in der Forschung

Der Salzburger Facharzt Wolfgang Voelckel vom Unfallkrankenhaus, auch leitender Flugrettungsarzt bei den ÖAMTC-Hubschraubern, ist in der internationalen Forschung über Blutgerinnung tätig und tauscht sich mit Kollegen in aller Welt regelmäßig aus.

Bei möglichen Terroranschlägen können auch die Rettungsmannschaften selbst in Gefahr geraten, sagt der Flugrettungs-, Notfall- und Kriegsmediziner Matthias Helm, Leiter der Notfallmedizin im Großkrankenhaus der Deutschen Bundeswehr in Ulm: „Man weiß nicht, ob es weitere Sprengsätze gibt. Denken Sie an Paris, wo es acht unterschiedliche Szenarien in 30 Minuten gab. Das heißt, wir sind dann nirgendwo sicher. Bei einem Verkehrsunfall kann man einen Patienten ganz normal versorgen. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass uns jemand etwas tun will.“

Fazit der Salzburger Tagung: In der Theorie wissen die Ärzte, was bei einem Terroranschlag auf sie zukommt. Bleibt zu hoffen, dass dieses Wissen nie in die Praxis umgesetzt werden muss.

Neue Rettungsmethoden durch Einsätze im Krieg

Der Experte Helm war lange als Offizier und Oberstarzt für Deutsche Bundeswehr und UNO im Einsatz in Afghanistan und Somalia. Er hat dort mehrfach auch unter Beschuss mit seiner Crew als Flugrettungsarzt schwerstverletzte Zivilpersonen und Soldaten gerettet. Ihr unbewaffneter Transporthubschrauber musste dabei von amerikanischen Kampfhubschraubern beschützt werden.

ORF-Interview von 2013

Der Salzburger ORF-Redakteur Gerald Lehner hat 2013 mit Helm ein längeres Interview geführt. Helm berichtete auch von neuen Rettungs- und Operationsmethoden im Militärbereich, die mittlerweile auch vielen zivilen Unfallopfern das Leben retten – mehr dazu in bergrettung.at