Viele Stars bei „Zauberhafter Weihnacht“

In der TV-Weihnachtsshow des ORF - „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ aus Flachau (Pongau) - treten heuer wieder viele Stars auf, auch Johnny Logan, Hansi Hinterseer und Helmut Lotti. Die Sendung ist am 17. Dezember um 20.15 Uhr in ORF2 zu sehen.

Fernsehstationen der ARD in mehreren Regionen Deutschlands übernehmen die Show danach etwas zeitversetzt für ihr Millionepublikum.

Die Moderatoren Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer führen auch in diesem Jahr durch den adventlichen Abend aus dem Salzburger Land. Die „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ steht nun bereits zum dritten Mal auf dem Programm von ORF2. Präsentiert werden dabei neben der Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte von „Stille Nacht“, dem berühmtesten Weihnachtslied der Welt, auch Weihnachtsmelodien von nationalen und internationalen Künstlern. Genres: Schlager, Volksmusik, volkstümliche Musik und Klassik.

ORF

Sendungshinweis „Salzburg heute“, 21.11.2016

Aufzeichnung am 4. und 5. Dezember

Interpreten sind heuer unter anderem Johnny Logan, Helmut Lotti, Peter Kraus, Hansi Hinterseer, The Golden Voices of Gospel, Nicole, Nockalm Quintett, der Tölzer Knabenchor, DeSchoWieda, die Zellberg Buam und viele andere Gäste wie der Münchner Sternekoch Alfons Schuhbeck und Snowboard-Profi Alexander Maier. Aufgezeichnet wird der TV-Abend am 4. und 5. Dezember in Flachau.

Am Montag wurde die Sendung im Flachauer Gutshof von ORF-Landesdirektor Roland Brunhofer, den Moderatoren Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer, dem Geschäftsführer der Bergbahnen Flachau, Ernst Brandstätter, sowie Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger vom Nockalm Quintett in Anwesenheit von Eugen Fischbacher, dem Obmann des Tourismusverbands Flachau, und Florian Größwang vom Salzburger Land Tourismus präsentiert.

„Großvater von Mohr kam aus Steyr“

ORF-Landesdirektor Roland Brunhofer: „Für mich ist ‚Stille Nacht‘ wesentlich mehr als ein Stück Musik, denn ,Stille Nacht‘ ist die größte Friedensbotschaft auf dieser Welt. 2018 feiert es seinen 200. Geburtstag und die Wurzeln liegen in meiner Heimatstadt Steyr. Der Großvater von Joseph Mohr stammt nämlich ursprünglich aus Steyr. Und in einem Wiener Antiquariat ist heuer ein bisher nicht bekannter Textdruck des Weihnachtslied-Klassikers ,Stille Nacht‘ aufgetaucht, der in Steyr gedruckt wurde.“

„Wir haben für jeden Geschmack etwas“

Moderatorin Sonja Weissensteiner: „Wir haben bei der Aufzeichnung wieder aus allen Musikgenres für jeden Geschmack etwas dabei. Für mich ist es wie nach Hause kommen.“ Harald Krassnitzer weiter: „Ich komme gerade von den Vordrehs aus New York zurück und ich bin mir sicher, dass wir die Sendung heuer nochmals toppen werden. Die Geschichte des Liedes fasziniert mich immer mehr und in New York haben wir am Hamilton Memorial im Friedhof der Trinity Church gedreht, wo das Lied das erste Mal in Amerika aufgeführt wurde.“

„Stille Nacht“-Spurensuche: New York bis Rom

Als bekanntestes Weihnachtslied der Welt, zählt „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums weltweit. Harald Krassnitzer begibt sich auch heuer wieder auf Spurensuche zur Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte von „Stille Nacht“. Diesmal führen die Spuren nach New York (US-Uraufführung durch die Rainer Sänger 1839 in den USA) und nach Rom. Rom deshalb, weil in Italien das Lied einen anderen Text hat. „Astro del ciel“ entstand vermutlich 1937 in Bergamo.

In Italien von Faschisten umgetextet

ORF-Landesdirektor Roland Brunhofer: „Durch Zufall sind wir darauf gekommen, dass in Italien unter den Faschisten die Zeilen umgetextet worden sind in ,Astro del ciel‘ – mit dem Salzburger Weltstar Angelika Kirchschlager singen wir in der Santa Maria dell’Anima in Rom den Originaltext ‚Santo Natal‘ – und diese ursprüngliche Version wird Anfang Dezember dem Papst in Rom in einer Audienz übergeben.“

Harald Krassnitzer meldet sich außerdem auch aus Mariapfarr im Salzburger Lungau, wo vor genau 200 Jahren Joseph Mohr den Text von „Stille Nacht, heilige Nacht“ geschrieben hat. Heute wird dieses Lied in mehr als dreihundert Sprachen weltweit gesungen.

Wieder Millionenpublikum fürs TV ORF-Redakteurin Christine Frenkenberger war Montag bei der Präsentation der Pläne für die diesjährige Weihnachtsshow.

