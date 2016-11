Messerstecherei bei Geburtstagsfeier

Bei einem Streit auf einer Geburtstagsfeier in Ainring (Bayern) in der Nacht auf Samstag ist ein 19-Jähriger niedergestochen worden. Der Mann starb wenig später im Landeskrankenhaus Salzburg.

Im Verlauf der Feier mit mehreren alkoholisierten Partygästen dürfte es zu einem Streit gekommen sein. Der 19-Jährige wurde nieder gestochen. Nach dem Notarzteinsatz in der Wohnung, in der die Geburtstagsfeier stattfand, befragte die Polizei auf der Suche nach dem Täter die noch anwesenden Partygäste. Da weitere Gäste die Feier bereits verlassen hatten, fahndeten die Ermittler in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein und Altötting (Bayern).

Genaue Hintergründe unklar

Am Samstagabend führten die Ermittlungen die Beamten schließlich zu einem 45-Jährigen in Altötting, der die Tat einräumte. Der Mann sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.