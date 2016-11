Mann stürzte nach Lokalbesuch von Balkon

In Zell am See (Pinzgau) ist Sonntagfrüh ein 34-jähriger von einem Balkon drei Meter in die Tiefe gestürzt. Dem Mann wurde nach einem Lokalbesuch schlecht. Deswegen ging er auf den Balkon und stürzte ab.

Der 34-jährige Pinzgauer war mit Bekannten unterwegs. Nachdem sie ein Lokal besucht hatten, gingen sie noch in eine Wohnung. Dort wurde dem Mann schlecht, deswegen ging er auf den Balkon. Dort stürzte er drei Meter in die Tiefe und fiel auf einen Betonsockel. Der Einheimische wurde vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Fremdverschulden wird von der Polizei ausgeschlossen.