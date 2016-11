Früher Start in die Wintersaison

Der frühe Wintereinbruch beschert den Salzburger Skigebieten einen frühen Start in die Wintersaison. Liftbetreiber, Gastronomie und Ski-Industrie hoffen auf klingelnde Kassen.

Die Lifte der wichtigsten Skiregionen gehen an diesem Wochenende in Betrieb. Die Bergbahnen Flachau (Pongau) bauten die Infrastruktur weiter aus. In den Skigebieten Snow Space Flachau und Eben Monte Popolo wurden in Beschneiung und Komfortverbesserung rund sechs Millionen Euro investiert. Ernst Brandstätter, Geschäftsführer der Bergbahnen Flachau sagte, dass man in Flachau etwa 70 Prozent der Beschneiung bewerkstelligt hat und es inzwischen gut sei, dass es warm geworden ist. „Denn dann kann die Schneedecke nachsinken und die Speicherteiche werden wieder aufgefüllt“, erklärte Brandstätter. Vor allem in den Tallagen müsse man aber noch bei der nächsten Kälteperiode beschneien.

Hoteliers optimistisch für Saison

Die bisherige Buchungslage stimmte auch die Hoteliers optimistisch. Der Tourismus hofft auf eine gute Saison. „Der Handel frohlockt, es werden warme Jacken verkauft, das war letztes Jahr nicht gegeben. Und das ist so ein Parameter - geht es dort gut, geht es bei uns auch gut“, sagte Tourismusobmann Eugen Fischbacher.

Jede Minute zum Beschneien ausgenützt

Zwei Wochen früher als im Vorjahr startete auch in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) die Skisaison. Trotz des natürlichen Schneefalls wurde auch in Saalbach mit Kunstschnee nachgeholfen. Betriebsleiter Markus Schlosser sagte, dass man zirka einen halben Meter Naturschnee hatte und jede Minute zum Beschneien ausnütze.

Saalbach-Hinterglemm und Flachau sind Profiteure der aktuellen Schneelage. Wolfgang Breitfuß, Geschäftsführer des Tourismusverbandes sagte, dass man jetzt schon doppelt so viele Anfragen wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres hätte - „und das stimmt optimistisch.“

Atomic will Umsatz steigern

Der Skisportartikelhersteller ATOMIC aus Altenmarkt (Pongau) ging davon aus, in diesem Jahr den Umsatz steigern zu können. Neben Rennskiern sind derzeit vor allem Tourenskier sehr gefragt.

Schon Wochen vor den offiziellen Skiopenings vielerorts im Salzburg Land Anfang Dezember nutzen also bereits viele das Wintersportangebot. Sie bringen damit die heimische Wirtschaft in Schwung.

