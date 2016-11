Salzburg braucht Sieg gegen Rapid

In der Fußball Bundesliga kommt es am Sonntag zum ewig jungen Schlager Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien. Der neue Trainer der Wiener Damir Canadi hat den Bullen zuletzt schon als Altach-Trainer Probleme bereitet.

Seit Wochenbeginn ist Damir Canadi der neue Chef in Wien Hütteldorf. Vor dem Schlager gegen Salzburg soll er die schwächelnden Rapidler zurück in die Spur bringen. Grün-weiß hofft also auf den viel zitierten Trainereffekt. Salzburg ist gewarnt, erklärte Trainer Oscar Garcia. „Ich erwarte eine motivierte gegnerische Mannschaft. Es ist zwar ein anderer Trainer, aber es sind die gleichen Spieler mit den gleichen Qualitäten.“

ORF

In den vergangenen Saisonen hat Damir Canadi Salzburg als Altach-Trainer immer wieder vor knifflige Aufgaben gestellt. Zuletzt beim 0:0 in der neunten Runde Ende September. Das nimmt sich Canadi nun auch nach fünf Tagen als Rapid-Trainer vor. „Ich denke die Mannschaft ist toll bei der Sache und das gibt uns auch die Hoffnung, aus Salzburg etwas mitnehmen zu können.“

Erstes Saisonduell 0:0

Das erste Saisonduell zwischen Salzburg und Rapid endete 0:0. Mit einem Sieg könnte Salzburg den Rekordmeister in der Tabelle bereits um acht Punkte hinter sich lassen. Mehr als 12.000 Karten sind für den Schlager verkauft. Um 16.30 geht es im Stadion Kleßheim los.

Anreise zum Spiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Um etwaige Staus zu vermeiden, bittet die Polizei, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. Die sind mit Matchkarte sechs Stunden vor Spielbeginn sowie bis zum Betriebsschluss der Verkehrsmittel gratis im Bundesland Salzburg und Freilassing (Bayern) benutzbar. Vom Salzburger Messezentrum fährt ein Shuttlebus alle fünf Minuten zum Stadion und Retour. Vom Outletcenter/Airportcenter Wals-Himmelreich fährt das Shuttle alle zehn Minuten. Auch die innerstädtisch Buslinien und die S-Bahn werden verstärkt.