Einbruch in Notschlafstelle geklärt

Der Einbruch in eine Jugendnotschlafstelle im Salzburger Stadtteil Taxham ist geklärt. Drei Jugendliche sollen Ende Oktober und vor einer Woche aus dem Büro mehrere hundert Euro gestohlen haben.

Drei 16-, 17- und 18-jährige Salzburger sollen bereits im Oktober Geld aus dem Büro der Caritas-Notschlafstelle gestohlen haben. Auch in der vergangenen Woche sollen sie dort eingebrochen sein. Das Trio habe bei seinen Aufenthalten in der Notschlafstelle die Einbrüche geplant, erklärte die Polizei. Der 17-Jährige und der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg nach Puch-Urstein (Tennengau) gebracht. Ihr mutmaßlicher 16-jähriger Komplize war schon wegen eines anderen Deliktes in Haft.