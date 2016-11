Alko-Unfälle mit mehr als einem Promille

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in Salzburg mehrere Unfälle mit Alko-Lenkern gegeben. Im Flachgau kam eine alkoholisierte Lenkerin beim Umdrehen von der Straße ab, ein anderer Lenker landete mit seinem Auto in einem Bach.

Die 26-jährige wollte gegen 4.45 Uhr ihren Pkw auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien an der Betriebsumkehre Großgmain (Flachgau) wenden. Im Zuge des Wendemanövers kam die Lenkerin mit der Hinterachse ihres Autos von der Fahrbahn ab, geriet auf die abfallende Wiese und konnte nicht mehr weiterfahren. Deutsche Polizisten bemerkten den Vorfall und verständigten die Autobahnpolizei. Das Ergebnis des Alkotests ergab, dass die Lenkerin über 1,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Beamten nahmen der 26-Jährigen den Führerschein ab. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug.

Mit Auto in Bach gelandet

In Thalgau (Flachgau) stürzte ein 28-jähriger Einheimischer mit seinem Auto in einen Bach. Der Mann kam mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße links von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und landete schließlich im Bachbett. Zeugen des Unfalls holten die Polizei. Der 28-Jährige hatte mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut. Dem 28-jährigen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Thalgau musste das beschädigte Fahrzeug bergen.

Kollision auf der Tauernautobahn

Auf der Tauernautobahn bei Eben (Pongau) kollidierten Samstagfrüh zwei Autos. Aus noch unbekannter Ursache prallte ein 31-jähriger Lenker im Baustellenbereich mit dem Auto eines 28-jährigen auf dem rechten Fahrstreifen zusammen. Die Lenker blieben unverletzt. Ein Alkotest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von über ein Promille Alkohol im Blut. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab und zeigten ihn außerdem wegen aggressiven Verhaltens und Störung der öffentlichen Ordnung an.