Kinderreha in St. Veit für Krebspatienten

Die Gemeinde St. Veit im Pongau bekommt ein Rehabilitationszentrum für Kinder nach Krebserkrankungen. Zudem spezialisiert sich die Einrichtung auf Stoffwechsel- und Verdauungskrankheiten.

Das Rehazentrum in St. Veit erhält 32 Betten für Kinder und Jugendliche und 20 weitere Betten für deren Angehörige, die die Kinder während ihrer Erkrankung begleiten. Der Verein Kinderreha bezeichnet den Beschluss zum Rehazentrum in St. Veit als Meilenstein in der Vollversorgung von Kindern und Jugendlichen, die an Krebserkrankungen und Stoffwechselsystemkrankheiten leiden.

Der Hauptverband der Sozialversicherungen trag den Beschluss für die Kinderreha in St. Veit. Der Standort St. Veit wird Teil der Versorgungszone Nord, die Salzburg und Oberösterreich abdeckt.

VAMED und Landeskliniken betreuuen Kinderreha

Der weltweit führende Anbieter für Einrichtungen im Gesundheitswesen VAMED wird die Einrichtung gemeinsam mit den Salzburger Landeskliniken betreuen. Baubeginn in St. Veit wird im kommenden Jahr sein. Ziel ist ein weitgehend unbürokratischer Zugang für Kinder und Jugendliche. „Im Erwachsenenbereich ist diese Leistung längst selbstverständlich“, sagte Ulrike Rabmer-Koller, Vorsitzende des Hauptverbandes der Sozialversicherungen.

Insgesamt sind in Österreich im Bereich der Kinder-Rehabilitation 343 Betten geplant, zudem kommen 50 Betten für Angehörige von krebskranken Kindern. Rund 5.000 Kinder sind in Österreich so schwer erkrankt, dass sie Anspruch auf eine stationäre Rehabilitation haben.