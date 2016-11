Wo kann man schon Ski fahren?

Am 19. November gehen eine ganze Reihe von Salzburger Skigebieten in Betrieb - zumindest teilweise. Wagrain sperrt am 8. Dezember als letztes auf. Hier finden Sie eine fast komplette Liste samt Terminen.

ORF

Wo fahren Sie gerne hin zum Skifahren oder Snowboarden auf präparierten Pisten? Wir haben hier diese Informationen nach Gebieten alphabetisch sortiert und nicht nach Opener-Terminen. Generell gilt: Alle Skigebiete, die über technische Beschneiung verfügen, haben in der kalten Phase der letzten Tage bzw. Wochen viel beschneit.

Freeride, Varianten, Touren?

Abseits der gesicherten Pisten liegt bis weit hinauf ins Hochgebirge noch immer wenig Schnee. Der jüngste Regen hat ihn bis in Seehöhen von 1.800 Metern weiter dezimiert. Abfahrten im freien Gelände sind in den meisten Regionen noch nicht möglich, ohne sich Ski oder Snowboards zu ruinieren. Viel von dem letzten Neuschnee wurde dazu noch durch starke Höhenwinde verblasen, was in Mulden, Rinnen und Leeseiten von Kämmen und Graten zu Lawinengefahr führt. Buckel, Latschen, Steine und Büsche sind nur teilweise eingeschneit. Da sieht es eher mager aus.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Altenmarkt, Zauchensee

sperrt kommenden Samstag auf im „täglichen Teilbetrieb“, wie mitgeteilt wird. Geöffnet sind die Gamskogel-Lifte und das Förderband. Je nach Schneelage soll es dann eine Erweiterung des Liftbetriebs in den nächsten Wochen geben.

Dachstein West

startet am 3. Dezember.

Flachau

geht kommenden Samstag in Betrieb für das Wochenende. Täglicher Betrieb ab 26. November.

Gasteiner Tal

Dorfgastein: Teilbetrieb ab 25. November

Sportgastein: Teilbetrieb ab 26. November

Der tägliche Betrieb in der gesamten Region soll ab 2. Dezember laufen (auch Bad Gastein und Bad Hofgastein).

Hochkönig

startet am 2. Dezember. Bei weiterhin guter Schneelage ist auch am Wochenende des 26. und 27. November geöffnet.

Obertauern

ist seit 16. November in Betrieb.

Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn

Am kommenden Wochenende gibt es Teilbetrieb. Geöffnet sind Zwölferkogelbahn, Asitzbahn und Muldenlifte.

Wochenende von 26. und 27. November: Teilbetrieb (mit genannten Liften oder mehr). Täglicher Betrieb ab 2. Dezember.

St. Johann Alpendorf

plant den Saisonstart für 26. November.

Wagrain, Kleinarl, Flachauwinkl

Kleinarl-Flachauwinkl: Teilbetrieb am kommenden Wochenende und am 26./27. November. Täglicher Betrieb ab 3. Dezember.

Wagrain: Täglicher Betrieb ab 8. Dezember (Ski Opening)

Zell am See & Kaprun

Die Lifte bzw. Seilbahnen auf dem Kitzsteinhorn sind seit 1. Oktober geöffnet. Schmittenhöhe startet kommenden Samstag und am Sonntag, dann noch eine Woche Pause. Der reguläre tägliche Betrieb beginnt am 25. November.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

Link: