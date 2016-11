Noroviren in Seniorenheimen

In zwei Senioren-Wohnhäusern der Stadt Salzburg sind 18 Personen an Noroviren erkrankt. Sie wohnen in einem Container-Quartier im Stadtteil Itzling und in einem Wohnhaus in Liefering. Die NEOS fordern mehr Hygiene-Schulungen.

In den beiden Häusern seien derzeit je acht Senioren und zwei Angestellte von der hoch infektiösen Magen-Darmerkrankung betroffen, teilt die Stadt Salzburg mit.

Das Gesundheitsamt habe zusammen mit den Hygiene-Verantwortlichen der Heime alle Desinfektions- und medizinischen Maßnahmen veranlasst, hieß es. Dadurch soll eine weitere Ausbreitung der Noroviren verhindert werden. Nach zwei Tagen soll die Erkrankung abgeklungen sein.

NEOS für mehr Schulungen der Mitarbeiter

In den vergangenen fünf Jahren sind in den städtischen Seniorenheimen 380 Bewohner an den heftigen Durchfallattacken durch Noroviren erkrankt. Das geht aus einer Anfrage der NEOS im Gemeinderat hervor. Ihr Klubobmann Sebastian Huber fordert auch als Arzt mehr Schulungen für Mitarbeiter der Seniorenheime, bei denen besonders das Thema Hygiene behandelt werden soll.