Überfälle auf Wettlokal und Taxilenker geklärt

Jene beiden jungen Männer, die vorige Woche im Salzburger Bahnhofsviertel ein Wettcafe überfallen haben soll, haben sich am Mittwoch der Polizei gestellt. Die beiden - 17 und 18 Jahre alt - gestanden auch einen Überfall auf einen Taxler.

Die Identitäten des 17-jährigen Salzburgers und des 18-jährigen Bosniers waren den Ermittlern schon bekannt - dank einiger Hinweise nach der Veröffentlichung von Bildern aus den Überwachungskameras in dem Wettcafe. Mehr dazu in Überfall auf Wettlokal: Verdächtige identifiziert (salzburg.ORF.at; 14.11.2016).

ORF/Klement

Verdächtige kamen mit Anwalt zur Polizei

Deshalb kamen die beiden mutmaßlichen Räuber am Mittwoch mit ihrem Anwalt zur Polizei, um sich zu stellen. Im Verhör gaben sie zu, das Wettlokal mit Schreckschusspistolen überfallen zu haben. Sie hätten dabei einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Dieses Geld hätten sie geteilt und die Pistolen unmittelbar nach dem Überfall in die Salzach geworfen. Daraufhin seien sie nach Bosnien geflüchtet, gaben die beiden an.

Aus Geldmangel hätten sie auch am 24. Oktober einen Taxilenker überfallen, räumten die beiden ein. Damals sollen sie den 68-Jährigen Taxler mit einem Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und ihm einen geringen Bargeldbetrag abgenommen haben. Die beiden Verdächtigen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

