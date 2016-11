Bewaffneter Raubüberfall in Getreidegasse

In der Getreidegasse in der Salzburger Altstadt hat am Mittwochabend ein Mann ein Uhrengeschäft überfallen. Der Verkäufer wurde dabei leicht verletzt. Der Täter konnte mit unbekannt hoher Beute flüchten.

Gegen 18 Uhr betrat der Verdächtige das Uhrengeschäft in der Getreidegasse. Als der Täter Uhren und Geld forderte, wehrte sich der Verkäufer. Der Täter soll mit einem spitzen Gegenstand bewaffnet gewesen sein. Im Handgemenge verletzte sich der Angestellte am Arm. Der Verdächtige konnte zu Fuß flüchten. Noch am Mittwochabend fahndete die Polizei großräumig im Stadtgebiet nach dem Räuber.

ORF

Der Verdächtige trug eine beige Jacke und eine Jogginghose. Laut ersten Auskünften des Angestellten sprach der Mann ein gebrochenes Englisch. Die Höhe der Beute war am Mittwochabend noch nicht bekannt.