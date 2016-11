Mutmaßlicher Seriendieb geschnappt



In Salzburg haben Polizisten einen mutmaßlichen Seriendieb aus der Ukraine festgenommen. Der 28-Jährige soll im Europark von einem Detektiv beim Stehlen beobachtet worden sein. Auch in Salzburg-Gnigel sei er aktiv gewesen, heißt es.

Bei der Durchsuchung des Mannes hätte man weiteres Diebesgut gefunden, teilt die Polizei mit. Fahrräder, Elektrogeräte und teure Kleidung - in den vergangenen Wochen soll der 28-Jährige gleich mehrmals im Stadtteil Gnigl und in Salzburg Taxham im Europark auf Diebestouren gegangen sein. Seine Beute habe der Ukrainer mit dem Smartphone fotografiert, teilen die Ermittler mit. Das sei ihm zum Verhängnis geworden.

Breite Palette von Diebesgut

Ein Ladendetektiv hat den 28-Jährigen nach Angaben der Polizei am Dienstag im Europark auf frischer Tat ertappt. Er wollte offenbar eine teure Jacke stehlen. Beim Diebstahl habe er eine bereits gestohlene Jacke getragen, ein Detektiv habe ihm das auch nachweisen können. Zudem soll der Ukrainer gestohlene Kleidung aus anderen Geschäften bei sich gehabt haben. Polizisten haben schließlich auch die Fotos auf dem Smartphone entdeckt.

Verdächtiger gibt Teil der Taten zu

Ein teures Fahrrad, das der Mann in Salzburg-Gnigl gestohlen haben soll, sei in seinem Wohnhaus sichergestellt worden, so die Polizei. Vom restlichen Diebesgut - darunter auch ein iPad - fehle jede Spur. Der 28-Jährige habe bisher nur den Diebstahl der Bekleidung zugegeben, die übrigen Taten bestreitet er. Der Ukrainer wurde in die Justizanstalt Salzburg nach Puch (Tennengau) gebracht. Er wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.