Speed-Konsument stellt sich

Ein Drogenkonsument hat sich in Zell am See (Pinzgau) am Dienstag der Polizei gestellt. Er soll Speed und Cannabis konsumiert und aufbewahrt haben.

Der 35-Jährige kam Dienstagabend in die Zeller Inspektion, sprach von „Problemen“ und legte unaufgefordert ein Plastiksackerl mit einer geringen Menge Suchtgift auf den Schreibtisch der Beamten. Dann schilderte der Serbe, dass er in seiner Wohnung noch mehr Rauschgift gelagert habe.

Polizei brachte ihn ins Spital

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung seien 125 Gramm Cannabiskraut und ein Gramm Speed sichergestellt worden, sagt eine Polizei-Sprecherin. Der offenbar psychisch Kranke wurde in ärztliche Obhut einer Krankenanstalt eingeliefert worden. Er wird angezeigt.