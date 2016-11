Plus für Hochbau, Minus für Tiefbau

Salzburgs Bauwirtschaft verzeichnet im Hochbau ein Plus von zwölf Prozent. Innungsmeister Johann Jastrinsky und seine Kollegen haben auch Grund zur Sorge. Bei den Tiefbauern gibt es immer weniger Aufträge für Tunnel, Kanäle, Straßen und Brücken.

6,8 Prozent weniger Umsatz werden es bei den Tiefbauern am Ende des Jahres sein. Und die Aussichten für 2017 seien noch trüber, sagen Manager von Baufirmen. Sie rechnen mit 21,6 Prozent weniger Umsatz. Das hat eine Umfrage der Wirtschaftskammer bei den Unternehmen ergeben. Konkret seien es 55 Millionen Euro weniger bei den Umsätzen, heißt es.

ASFINAG, Salzburg AG bremsen bei Aufträgen

Die wirtschaftlich starken Auftraggeber ASFINAG und Salzburg AG bauen 2017 deutlich weniger als zuletzt. Anders sieht es bei den Hochbauern aus. Deren Volumen steige kommendes Jahr um 134 Millionen auf 800 Millionen Euro. Innungsmeister Johann Jastrinsky sagt, dass es in der Stadt Salzburg große Bauvorhaben gibt. Er verweist auf Spaßbad und andere Projekte, die große Erwartungen wecken würden.

19.000 Jobs in der Bauwirtschaft

Allein die Stadt Salzburg will 2017 insgesamt 80 Mio. Euro in Hochbauprojekte stecken. Im Bundesland Salzburg waren im September rund 19.000 Menschen in der Bauwirtschaft beschäftigt – um 0,2 Prozent weniger als im September des Vorjahres.