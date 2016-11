Skidata: Betriebsspionage-Verfahren eingestellt

Die Salzburger Staatsanwaltschaft hat das Betriebsspionage-Verfahren gegen Zutrittssystem-Hersteller Skidata eingestellt - allerdings noch nicht rechtskräftig. Skidata war von seinem Konkurrenten Axess angezeigt worden.

Die Axess AG mit Hauptsitz in Anif-Niederalm (Flachgau) hatte Skidata im benachbarten Grödig-Gartenau (Flachgau) heuer im Frühjahr angezeigt, weil der Konkurrent Skidata Kundendaten von Axess-Servern abgegriffen haben soll.

Skidata hatte sich gegen diesen Vorwurf vehement gewehrt: Die Daten seien öffentlich im Internet verfügbar gewesen, man habe den Konkurrenten nur auf diese Sicherheitslücke hingewiesen, betonte Skidata damals - mehr dazu in Skidata unter Betriebsspionageverdacht (salzburg.ORF.at; 11.6.2016).

ORF.at/Zita Klimek

Konkurrent Axess protestiert gegen Entscheidung

Nach der Anzeige nahmen die Ermittler der Polizei die Arbeit auf - doch die Vorwürfe erhärteten sich offensichtlich nicht. Mit 30. September sei das Verfahren vom Bezirksanwalt eingestellt worden, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Robert Holzleitner am Dienstag gegenüber dem ORF Salzburg. Weder der Vorwurf eines widerrechtlichen Zugriffs auf die Daten noch eine Schädigungsabsicht seien erfüllt.

Allerdings könnte Axess gegen diese Entscheidung noch Einspruch erheben, so Holzleitner. Und das habe die Axess AG schon getan, sagte deren Vorstand Oliver Suter am Dienstag gegenüber dem ORF. Man habe bereits einen Weiterführungsantrag gestellt.

Skidata sieht sich dennoch durch die Begründung der Verfahrenseinstellung durch den Bezirksanwalt bestätigt: „Alle Vorwürfe sind völlig haltlos und entsprechen nicht den wahren Begebenheiten“, hieß es in einer Skidata-Mitteilung am Dienstag. Das Unternehmen „hat auch in diesem Fall im Interesse der Kunden, Endkunden und der gesamten Seilbahnbranche agiert, um die Datensicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten.“

Zivilprozess wegen unlauteren Wettbewerbs läuft

Zwischen Axess und Skidata läuft in der Sache jetzt noch ein Zivilverfahren wegen unlauteren Wettbewerbs. Hier fand der erste Verhandlungstermin Anfang Oktober statt. Ein genauer Streitwert sei noch nicht festgelegt, sagte Axess-Vorstand Suter am Dienstag. Er sprach aber von mindestens einer Million Euro Schaden.

Skidata rechnet hingegen damit, dass nach dem Bezirksanwalt auch das Zivilgericht in seinem Sinn entscheiden wird. Denn „die umfangreichen Erhebungen der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbehörden haben die Sicht von Skidata bestätigt.“