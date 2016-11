Museum der Moderne bekommt neues Depot

Am Dienstag ist der Bau des neuen Depots für das Salzburger Museum der Moderne (MdM) offiziell gestartet worden. Der Neubau entsteht in Koppl-Guggenthal (Flachgau) und soll in einem Jahr bezugsfertig sein.

Jahrelang hatte das Museum um den neuen Lagerraum gekämpft - am Dienstag erfolgte der offizielle Spatenstich für den 4.600 Quadratmeter großen Bau. Die Arbeiten laufen schon seit Längerem.

Erst wenn das neue Depot fertig ist, soll die Sammlung Generali Foundation mit ihren 2.500 Werken internationaler Gegenwartskunst vollständig nach Salzburg übersiedeln. Die Sammlung wurde dem MdM 2014 als Dauerleihgabe überlassen. Seither sind die Werke aber in insgesamt sechs Lagerstandorten in Salzburg und Wien untergebracht.

Werke können einfacher gezeigt werden

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) und Museumsdirektorin Sabine Breitwieser sprachen am Dienstag von einem „Quantensprung“ und „Meilenstein“ für die Bildende Kunst des Landes. Laut Breitwieser können die Werke jetzt nicht nur wesentlich schonender gelagert, sondern auch kostengünstiger und flexibler in themenorientierte Ausstellungen des MdM integriert und damit öffentlich sichtbar gemacht werden: „Damit erfährt diese Sammlung eine enorme Aufwertung“, so die Museumsdirektorin.

Das neue Kunstdepot wird aus 3.396 Quadratmetern reiner Lagerfläche und 1.230 Quadratmetern Serviceräumen und Werkstätten bestehen. Technisch spielt es alle Stücke, so wird die Temperatur maximal um ein Grad schwanken. Die Fotosammlungen können bei zwölf Grad deponiert werden, die Metallskulpturen werden extrem trocken gelagert. Darüber hinaus ist der dreigeschoßige Bau auch ein Niedrigenergiehaus, das sich zu hundert Prozent selbst versorgt.

Privater Investor zahlt Bau, Museum mietet sich ein

Billig ist der Neubau aber nicht: Die Baukosten wurden mit knapp acht Millionen Euro veranschlagt. Das Gebäude bleibt im Eigentum einer privaten Investorengesellschaft, die es an das MdM vermietet. Der Vertrag läuft auf 40 Jahre, die Miete beträgt 350.000 Euro pro Jahr.

An diesen Mietkosten beteiligen sich auch die Generali Foundation und der Bund, dessen Fotosammlung ebenfalls vom MdM betreut wird. Außerdem spart sich das MdM 160.000 Euro Miete für seine sechs verschiedenen Depots. Das Land Salzburg stockte seine Subventionen für das Museum auf, sodass das Budget für Ausstellungen durch das neue Depot nicht belastet wird.

