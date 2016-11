Luftstreitkräfte-Kommando: 160 Jobs in Salzburg

Mit 1. Jänner wird das neue Kommando Luftstreitkräfte in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim (Flachgau) unter Brigadier Karl Gruber in Betrieb genommen. Es werde auf 160 Dienstposten aufgestockt, heißt es beim Heer.

Durch die Heeres-Strukturreform unter dem neuen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird der Standort Salzburg aufgewertet. So wird das Kommando der Luftraumüberwachung für das ganze Bundesgebiet zum viel größeren Kommando der gesamten Luftstreitkräfte aufgewertet. Zudem wird in Salzburg nach vielen Einsparungen unter früheren Ministern wieder ein neues Jägerbataillon aufgestellt. Für beide Änderungen laufen schon seit Wochen die Vorbereitungen.

Gerald Lehner

Dem Kommando Luftstreitkräfte unterstehen österreichweit alle luftfahrtrelevanten Militäreinrichtungen - wie zum Beispiel Militärfliegergeschwader, Transportflieger, Hubschrauberstaffeln, Luftraumüberwachung, Fliegerabwehr und fliegerischer Katastrophenschutz. Insgesamt sind das 3.350 Planstellen. Daneben gibt es noch neben den Zentralstellen im Wiener Bundesministerium das Kommando für Österreichs Landstreitkräfte in Graz.

