Festival mit Mozarteum-Lehrern

Am kommenden Freitag startet an der Universität Mozarteum in Salzburg ein Kammermusikfestival, bei dem vor allem die Lehrenden der Hochschule auftreten. Gespielt wird Kammermusik großer Komponisten in vielen Varianten.

Christian Schneider

Ab Freitag treten bei acht Konzerten in drei Tagen vor allem die Lehrenden der Universität selbst auf - beim „Herbsttöne“-Festival. Den Auftakt bildet ein Mozart-Flötenquartett Freitagabend. Auch Werke von Beethoven und Schubert stehen auf dem Programm. Das könnte ein wenig altbacken anmuten - doch Wolfgang Redik, einer der Programmverantwortlichen, verspricht auch Raritäten: „Das sind einige sehr selten gespielte Werke von diesen großen Komponisten - und einige sehr interessante Bearbeitungen, teilweise von den Komponisten selbst, teilweise von Zeitgenossen.“

Bearbeitungen bekannter Kompositionen

So kann man Beethovens 6. Sinfonie in einer Version für Streichsextett hören, die 2. Sinfonie in einer Bearbeitung von Beethoven selbst für Klaviertrio und Haydns „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ ebenfalls in einer Fassung für ein Kammermusikensemble.

Es gibt auch Werke, die man an den drei Tagen wird zwei Mal in verschiedenen Fassungen anhören kann, sagt Redik: „Beethovens Opus 16 ist ursprünglich ein Quintett für Bläser und Klavier. Beethoven selbst hat es in eine Fassung für Klavierquartett - Violine, Viola, Cello und Klavier - umgeschrieben, aus ganz pragmatischen Gründen: Weil es dann viel öfter gespielt wird. Wir haben beides Programm.“

„Gemeinsames Musizieren fördert Kommunikation“

Es spielen vorwiegend die Lehrenden der Universität Mozarteum, darunter zum Beispiel der Klarinettist Andreas Schablas: „Ich erlebe das auch bei mir im Orchester in München (dem Bayerischen Staatsorchester - Anm.), wie gemeinschaftsfördernd das gemeinsame Muszieren ist und wie viel einfacher die Kommunikation bei anderen Themen ist, wenn man schon einmal miteinander musiziert hat. Man trifft sich doch auf einer Ebene, die wesentlich persönlicher und intimer ist als es die sprachliche Ebene jemals sein kann.“

Es gibt also Kammermusik mit Klavier, Streichern und Bläser, es gibt ein Konzert der Spezialisten für Alte Musik und auch zwei Schubert-Lieder werden gesungen. Außerdem sind bei dem Festival Gastensembles aus London, Moskau und Montreal zu hören. Das Eröffnungskonzert der „Herbsttöne“ beginnt am Freitag um 18.00 Uhr im Solitär der Universität Mozarteum am Mirabellplatz in der Stadt Salzburg.

Link: