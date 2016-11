Dringende Warnung vor Trickdiebinnen

Im Pingzau sind Montag drei Pensionisten von Trickdiebinnen bestohlen worden. Die Polizei prüft nun, ob es in allen drei Fällen dieselben Täterinnen waren. Ermittler warnen die Bevölkerung dringend vor zwei Frauen.

Die beiden Verdächtigen seien vermutlich Osteuropäerinnen, teilen die Ermittler mit. Die Fahndung läuft. In Zell am See (Pinzgau) sollen das Duo gegen 9.30 Uhr zunächst einen 83-jährigen Mann nach der Uhrzeit gefragt haben. Während er bereitwillig Auskunft gab, wurde er von einer der jungen Frauen umarmt und geküsst. Dabei dürfte ihm die Unbekannte seine Armbanduhr gestohlen haben.

94-Jährige heimgesucht

Vermutlich dieselben Täterinnen läuteten dann in Maishofen (Pinzgau) an der Wohnungstür einer 94-jährigen Frau. Eine der jungen Frauen verwickelte die alte Dame in ein Gespräch. Als die Täterinnen die Wohnung wieder verlassen hatten, fiel der Pensionistin auf, dass ihre am Wohnzimmerschrank abgelegte Goldkette mit Herzanhänger fehlte.

150 Euro in Bruck weg

Kurz nach 11.00 Uhr kam es dann auch in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) zu einem Diebstahl. Eine Frau läutete bei einer 88-jährigen Wohnungsinhaberin und verwickelte die Pensionistin in ein Gespräch. Plötzlich stand eine zweite Frau in der Wohnung. Die 88-Jährige gab den Frauen einen Zehn-Euro-Schein. Nachdem sich die beiden herzlich verabschiedet hatten und gegangen waren, fiel der Pensionistin auf, dass ihr aus zwei in verschiedenen Schubladen verwahrten Geldbörsen mindestens 150 Euro Bargeld gestohlen worden waren.