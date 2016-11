Rössler gegen zusätzliche Gewerbeflächen

Salzburg brauche keine neuen Gewerbegebiete. Es gebe genug unverbaute und gewidmete Flächen, sagt Raumordnungsreferentin und LHstv. Astrid Rössler (Grüne). Sie reagiert damit auf eine Forderung der Wirtschaftskammer, mehr Betriebe in Gemeinden zu locken.

Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl (ÖVP) will mehr Betriebe in Gemeinden ansiedeln, die nicht so nah an der Landeshauptstadt sind. Man müsse die Arbeit zu den Menschen bringen und nicht immer die Menschen zur Arbeit - also „weg vom Zentralraum hinaus in die Wohn- und Schlafgemeinden“. Das Land solle daher mehr Gewerbeflächen ausweisen, verlangt Steindl.

Rössler will mehr öffentlichen Verkehr

Die grüne Raumordnungsreferentin Rössler sieht das anders: „Es gibt in den Gemeinden ausreichend gewidmetes Gewerbegebiet, das noch nicht verbaut ist. Allein zwischen Bergheim und Lamprechtshausen gibt es 700.000 Quadratmeter gewidmete Flächen, die zur Verfügung stehen jederzeit. Und neue Gewerbegebiete erzeugen immer auch zusätzlichen Verkehr.“

Was die Pendlerströme betrifft oder auch die Fahrten zu Geschäften oder Einkaufszentren, da will Rössler auf Bus und Bahn setzen: „Wir müssen den öffentlichen Verkehr stärken und Anschlussbahnen für Gewerbegebiete bereithalten.“

Denn damit könne man viel Schwerverkehr von den Straßen wegbringen.

