Drohungen mit Waffen: Zwei Festnahmen

Am Sonntag hat die Polizei wegen Drohungen mit Waffen zwei Personen festgenommen: einen 16-Jährigen in Salzburg und einen 47-Jährigen in Hallein (Tennengau). Im Pinzgau wurden nach einer Drohung Gewehre konfisziert.

In Salzburg-Maxglan soll der 16-jährige Salzburger einen 14-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht haben. Der Ältere soll den Jüngeren vor einer Tankstelle auf dem Gehsteig zufällig gesehen und ihn angesprochen haben. Er soll den 14-Jährigen gefragt haben, wer ihn wegen möglicher Mopeddiebstähle bei der Polizei verpfiffen hatte.

Die alarmierte Polizei stöberte den 16-Jährigen schließlich gegen 18.00 Uhr in Salzburg-Taxham auf und nahm ihn fest. Der Jugendliche wurde auf Anordnungen des Staatsanwalts in die Justizanstalt nach Puch-Urstein (Tennengau) gebracht. Die Vorwürfe wegen der angeblichen Mopeddiebstähle werden jetzt geprüft.

Vater drohte, ganze Familie zu erstechen

Ebenfalls eine Festnahme nach einer gefährlichen Drohung gab es Sonntagabend in einer Wohnung in Hallein: Ein 47-jähriger Pole trank dort mit einem Freund Bier, während ein Kind schlief. Als seine Ehefrau die beiden bat, etwas leiser zu sein, drohte der 47-Jährige, seine Frau, die beiden Kinder und dann sich selbst mit dem Messer zu erstechen.

Gegenüber der von der älteren Tochter herbeigeholten Polizei wiederholte der betrunkene Vater die Drohung: Laut den Beamten schaute er seine Frau an und machte eine Strichbewegung quer über den Hals. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn in die Justizanstalt. Der 47-Jähriger wird jetzt wegen gefährlicher Drohung und Nötigung angezeigt, zudem darf er die gemeinsame Wohnung vorerst nicht mehr betreten.

Taxenbach: Drohung, Freundin zu töten

Und in Taxenbach (Pinzgau) beschlagnahmten Polizisten ebenfalls am Sonntag nach einer gefährlichen Drohung drei Gewehre, eine Faustfeuerwaffe und Munition: Denn eine 26-Jährige hatte die Beamten informiert, dass ihr 31-jähriger Lebenspartner sie schon längere Zeit immer wieder bedroht und attackiert habe. Am Sonntag habe er sogar gedroht, sie zu töten, sagte die Frau.

Die Polizisten nahmen den Pinzgauer vorübergehend fest. Die Waffen, die sie bei ihm fanden, wurden sichergestellt. Der Mann wurde mit einem vorläufigen Waffen- und einem Betretungsverbot belegt. Zudem wird er auf freiem Fuß wegen Verdachts der Körperverletzung und der versuchten schweren Nötigung angezeigt.