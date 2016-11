Mit Berufserfahrung verspätet zum Lehrabschluss

Die EU, das Land Salzburg und die Arbeiterkammer setzen ihr Projekt „Du kannst was“ fort. Es soll Menschen mit beruflicher Erfahrung, aber ohne abgeschlossene Berufsausbildung ermöglichen, den Lehrabschluss nachzuholen.

Das Angebot richtet sich an etwa 50.000 Salzburger ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Viele von ihnen haben zwar einiges an beruflicher Erfahrung gesammelt, ihre Chancen am Arbeitsmarkt sind aber ohne Lehrabschluss gering.

AK: „Schritt für Schritt zur Lehrabschlussprüfung“

Das Projekt „Du kannst was“ soll das nun ändern und die Möglichkeit bieten den Lehrabschluss nachzuholen. Die Weiterbildung wird ganz individuell auf die Teilnehmer zugeschnitten, erklärte Hilla Lindhuber von der AK Kompetenzberatung: „Das Besondere an dem Projekt ist, dass man auf dem beruflichen Wissen aufbaut. Man macht eine Inventur des beruflichen Wissens und bekommt dann ganz passgenau und maßgeschneidert eine Weiterbildung und wird so Schritt für Schritt zur Lehrabschlussprüfung geführt.“

Bereits 62 Abschlüsse nachgeholt

Angeboten wird die berufsbegleitende Fortbildung bereits seit 2013 in acht Berufen - von der Bürokauffrau über den Einzelhandels- und Industriekaufmann bis zum Metalltechniker. Bisher haben bereits 62 Salzburger ihren Abschluss im Rahmen von „Du kannst was“ nachgeholt. Aufgrund des Erfolgs wird das Projekt nun fortgesetzt.

Die Initiative wird von der Europäischen Union, dem Land Salzburg und der Arbeiterkammer finanziert. Interessierte können sich bei der Kompetenzberatung der AK bewerben.

Das Projekt „Du kannst was“ wird fortgesetzt. Es soll Menschen ohne abgeschlossener Berufserfahrung den Lehrabschluss verspätet ermöglichen.

Link: