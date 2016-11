16-Jähriger versteckt Auto nach Fahrerflucht

Die Polizei im Pinzgau konnte einen fahrerflüchtigen Jugendlichen ausforschen. Gemeinsam mit Freunden hat der 16-Jährige mit dem Pkw seiner Mutter ein Verkehrsschild gerammt. Danach versteckte er den Wagen.

In der Nacht auf Samstag nahm der 16-jährige Pinzgauer mit einem Reserveschlüssel das Auto seiner Mutter in Betrieb und fuhr mit drei Freunden durch das Ortsgebiet von Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau). Dabei rammte er ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel.

Anschließend flüchtete der Jugendliche und versteckte den beschädigten Wagen in einer Tiefgarage bei sich zu Hause. Die Aussage einer Zeugin und weitere Erhebungen führten die Polizei am Sonntag schließlich zu dem Jugendlichen. Der 16-Jährige ohne Führerschein wird jetzt bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.