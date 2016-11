Flachau: Bundesforste helfen bei Wohnungsnot

Wie in vielen Gemeinden Salzburgs ist auch in Flachau für viele leistbares Wohnen ein Problem. Die Gemeinde führt eine Warteliste, weil viele Einheimische auf der Suche nach Wohnraum sind. Jetzt stellen sogar die Bundesforste Baugrund zur Verfügung.

Die Situation in Flachau ist so wie in vielen Salzburger Tourismusgemeinden. Der Grundpreis ist sehr hoch - in Flachau liegt er bei rund 500 Euro pro Quadratmeter. Es gibt viel zu wenige leistbare Baugründe für diejenigen, die in der Gemeinde bleiben wollen.

50 Wohnungen sollen entstehen

Die Bundesforste sind im Pongau ein wichtiger Grundeigentümer und haben als Baugrund das Försterfeld zur Verfügung gestellt. Die ersten 20 Wohnungen sind seit dem Vorjahr fertig, jetzt folgen in der zweiten Bauetappe weitere 16 Wohnungen. Wenn die dritte Etappe in drei Jahren abgeschlossen ist, sollen insgesamt 50 Wohnungen fertiggestellt sein.

Die Nachfrage in der Gemeinde ist enorm, auch von jenen, die in einem der Gasthöfe und Hotels arbeiten und eine Wohnung brauchen, sagt der Flachauer Bürgermeister Thomas Oberreiter. Die Bundesforste verkaufen die Fläche aber nicht, sie vergeben Baurechte und verlangen dafür Pacht. Deshalb entstehen auf dem Försterfeld in Flachau auch keine Eigentums-, sondern geförderte Mietwohnungen.

