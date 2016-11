Flämmarbeiten schuld an Hotelbrand

Nach dem Großbrand in einem 3-Stern-Hotel in Maria Alm (Pinzgau) steht jetzt die Brandursache fest, meldet die Polizei. Flämmarbeiten sollen das Feuer ausgelöst haben. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren am Donnerstag bei dem Brand im Einsatz.

In dem Hotel mitten im Ortszentrum von Maria Alm wurden gerade Umbauarbeiten durchgeführt. Dabei dürfte am vergangenen Mittwoch zwischen dem Alt- und dem Neubau ein Glimmbrand entstanden sein. Das Feuer blieb unbemerkt und entwickelte sich in der Nacht zu einem offenen Brand.

Lukas Möschl

Feuer brachte Gasflasche zu Explosion

In den Morgenstunden am Donnerstag erreichten die Flammen dann eine Gasflasche, die in weiterer Folge explodiert ist. Erst dann wurde der Brand von Nachbarn bemerkt. Dieser verständigte sofort die Einsatzkräfte, doch als diese eintrafen, stand der Dachstuhl des Hotels bereits in Vollbrand. 218 Feuerwehrleute mit insgesamt 39 Fahrzeugen waren stundenlang im Lösch-Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Besitzerfamilie konnte sich noch selbst aus dem Hotel retten. Der entstandene Schaden dürfte enorm sein.

