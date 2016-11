Google startet Werbeausbildung in Salzburg

Der Onlineriese Google startet jetzt gemeinsam mit der Fachhochschule und dem WIFI Salzburg ein Ausbildungsprogramm. In zweisemestrigen Kursen sollen dabei Mitarbeiter von Werbeagenturen zu Onlineprofis ausgebildet werden.

Werbung über das Internet ist in immer mehr Branchen sehr wichtig - allen voran im Tourismus. Über Anzeigen, die zum Beispiel neben Online-Suchergebnissen zum Thema Winterurlaub eingeblendet werden, werben schon jetzt zahlreiche heimische Skigebiete um Gäste in ganz Europa. Und um solche Kampagnen zu planen und durchzuführen, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte.

Erster Zertifikatslehrgang in Salzburg

Deshalb hat die Wirtschaftskammer jetzt gemeinsam mit dem WIFI, der Fachhochschule und dem Suchmaschinenriesen Google ein Ausbildungsprogramm erarbeitet. Für Michael Mrazek, Sprecher der Salzburger Werbewirtschaft, ist das ein wichtiger Schritt.

„Jede Agentur sucht Leute, die das bestmöglich können, und da war es einfach an der Zeit eine qualifizierte Ausbildung anbieten zu können. Wir sind stolz, dass wir in Salzburg die ersten sind, die in dieser Qualität Suchmaschinenmarketing an Fachhochschulen anbieten können und mit dem Zertifikatslehrgang können wir schnell und gut Leute ausbilden“, sagt Mrazek.

Sowohl der Fachhochschullehrgang als auch die WIFI-Ausbildungen starten im kommenden Februar und dauern jeweils zwei Semester.