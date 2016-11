Junge Extremskifahrer bei Bergfilmfestival

Am kommenden Mittwoch startet im Salzburger „Das Kino“ das 23. Bergfilmfestival - mit einem Schwerpunkt auf junge Extremskifahrer. Ihren Filmen wird großer Platz im Programm eingeräumt.

Das Film- und Kulturzentrum Das Kino präsentierte am Freitag das Programm für das 23. Bergfilmfestival, das am kommenden Mittwoch startet. 10.000 Besucher werden in den drei Veranstaltungswochen zwischen 16. November und 4. Dezember erwartet.

35 Filme an 19 Veranstaltungstagen

Mit seinen 19 Veranstaltungstagen ist das Bergfilmfestvial die am längsten andauernde Kinoveranstaltung in Österreich und übertrifft sogar die Viennale in Wien oder die Diagonale in Graz. Die Veranstalter zeigen insgesamt 35 Filme und eine Fotoausstellung. Zudem werden acht Alpinisten den Besuchern persönlich über ihre Erlebnisse am Berg berichten.

Justin Q. McCarty

Der Andrang von jungen Filmemachern war heuer so groß wie noch nie, sagt Das-Kino-Geschäftsführer Michael Bilic: „Es gibt sehr viel junge Skifahrer, die extreme Sachen machen. Denen haben wir einen großen Platz gegeben, dass sie das präsentieren können. Wir haben aber auch zweiten Schwerpunkt, wo Frauen mehr in den Vordergrund kommen. Es ist beim Berg immer wieder so, dass es ganz schnell geht, dass die Männer immer da sind und die Frauen verschwinden.“

Bilic das letzte Mal verantwortlich

Rund 100.000 Euro kostet das Bergfilmfestival. Finanziert wird es über Karteneinnahmen und Subventionen des Landes Salzburg. Michael Bilic, der von Anfang an dabei war, ist heuer zum letzten Mal für das Bergfilmfestival verantwortlich. Wer die Programmgestaltung für nächstes Jahr übernimmt, steht noch nicht fest. Fix ist aber, dass es wieder ein Bergfilmfestival geben wird.

Link: