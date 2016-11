Griss unterstützt Mayrs „Bürgergemeinschaft“

In zwei Jahren wird in Salzburg wieder gewählt. Bis dahin will der Landesrat und Ex-ÖVP-Bürgermeister Hans Mayr die Zeit nutzen, um - nach seinem Abschied vom Team Stronach - mit seiner neuen „Salzburger Bürgergemeinschaft“ (SBG) den Sprung in den Landtag zu schaffen.

ORF

Donnerstagabend konnte er bei einer Parteiveranstaltung in Hallein die frühere Hofburg-Kandidatin Irmgard Griss als Gastrednerin gewinnen. Knapp 100 Zuhörer kamen zu Mayrs „Herbstgesprächen“ in den Halleiner Ziegelstadel.

Griss streute der SBG ihre Rosen

Zwischen den Ideen der ehemaligen Verfassungsrichterin und Hofburgkandidatin sowie der Salzburger Bürgergemeinschaft gebe es etliche Gemeinsamkeiten, sagt der Salzburger Politiker. Irmgard Griss rechnete in ihrer Rede einmal mehr mit dem politischen System in Österreich ab und streute der Salzburger Bürgergemeinschaft Rosen: „Man sieht hier eine neue Bewegung, die für eine gute Politik für die Menschen eintritt.“ Griss sagt, sie überlege noch, wie ihrer politische Arbeit weitergehen könnte: „Ich lerne, was die Anliegen der Leute sind. Ich bin in einem Prozess, der noch nicht zu Ende ist.“

„Nehme kein Geld für Reden“

Für ihre Reden und öffentlichen Auftritte nehme sie keine Bezahlung, betonte Irmgard Griss in Hallein.