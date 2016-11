Kulturpublizist Toni Gugg ist tot

Der Kunsthistoriker, Kulturpublizist und Kurator der Stadtgalerien Salzburg, Anton „Toni“ Gugg, ist Donnerstagabend nach einer Vernissage überraschend gestorben. Er wurde 63 Jahre alt.

Gugg hatte seit 2005 als Verantwortlicher in der Kulturabteilung das gesamte Ausstellungswesen der Stadt Salzburg und den Förderbereich für Bildende Kunst betreut.

Stadt Salzburg / Johannes Killer

Vielerlei Tätigkeiten für das Kulturleben

„Er war ein unermüdlicher Förderer der bildenden Künstler insbesondere im Bereich der Stadt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Salzburg. Mit jährlich 30 bis 40 Ausstellungsprojekten habe er das Präsentationspodium für Salzburger Künstler erheblich erweitert. Unter seiner Ägide erfolgte 2012 die Neueröffnung der Stadtgalerie Lehen und 2015 die Wiedereröffnung der Stadtgalerie Museumspavillon.

Journalistische Highlights

Gugg war auch als Kulturjournalist und Kritiker für zahlreiche Medien wie die „Salzburger Volkszeitung“, den ORF und den „Kurier“ tätig. In den Jahren 1989 bis 1995 war er Kulturchef der APA - Austria Presse Agentur - in Wien. Mit den beiden Büchern „Kunst nach 1945“ und „Kunstschauplatz Salzburg“ legte er zwei wichtige Nachschlagwerke für das Kunstleben in Salzburg vor. Gugg verstarb in seinem Haus in Mondsee - nachdem er von einer Vernissage nach Hause gekommen war.