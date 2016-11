Crystal Meth: Giftküche aufgeflogen

Die Polizei hat in Hallein (Tennengau) einen mutmaßlichen Suchtgiftkonsumenten ausgeforscht, der in einer Giftküche in seiner Werkstatt selbst Crystal Meth hergestellt haben soll.

Der Mann gab laut Ermittlern an, die Droge schon seit vielen Jahren zu konsumieren und bis 2012 immer in Tschechien gekauft zu haben. Dann habe er zu recherchieren begonnen und angefangen, selbst Crystal Meth zum Eigenbedarf zu erzeugen.

Auf frischer Tat ertappt

Die Fahnder hätten den Giftkoch bei einer Hausdurchsuchung auf frischer Tat ertappt, so die Polizei. Sie hätten zahlreiche zur Herstellung von Crystal Meth benötigte Rohstoffe wie Hustenmittel, Feuerzeugbenzin, Salzsäure und das notwendige Kochgeschirr und Suchtgiftwaagen sichergestellt.

Weiterer Verdächtiger

Der Mann soll die Droge gelegentlich auch an einen 44-jährigen Bekannten weitergegeben haben. Weitere Abnehmer soll es nicht geben. Beide Männer seien geständig und würden angezeigt, teilt die Polizei mit.