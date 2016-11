Hotel in Maria Alm in Vollbrand

In Maria Alm (Pinzgau) sind derzeit rund 70 Feuerwehrleute dabei den Großbrand eines Hotels zu löschen. Der Dachstuhl des Dreistern-Hauses soll laut ersten Angaben in Vollbrand. Das Hotel befindet sich mitten im Ortszentrum.

Kurz vor 5.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag alarmiert. In dem 3-Stern-Hotel, das mitten im Zentrum von Maria Alm steht, war ein Feuer ausgebrochen. Bei der Ankunft der gut 70 Feuerwehrleute aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Familie konnte sich selbst retten

Weil in dem Hotel gerade umgebaut wird, befinden sich zurzeit keine Gäste in dem Gebäude. Die Besitzerfamilie wohnt zwar in dem Haus, konnte sich aber laut der Feuerwehr Maria Alm noch selbst ins Freie retten und blieb unverletzt.

Wie lange die Einsatzkräfte brauchen werden, um den Großbrand zu löschen, ist derzeit noch nicht absehbar. Der Sachschaden dürfte enorm sein. Am 1. Dezember hätte das umgebaute Hotel eigentlich wieder eröffnen sollen.