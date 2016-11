Familie spendet Baum für Christkindlmarkt

Eine Familie aus Mariapfarr (Lungau) spendet heuer den Christbaum für den Salzburger Christkindlmarkt. Mit Tieflader und Kran wurde der 23 Meter hohe Baum heute Richtung Salzburg gebracht und am Residenzplatz aufgestellt.

Mehr als fünf Tonnen wiegt die über 40 Jahre alte Fichte. Gewachsen ist sie in einem Privatgarten in der Stille Nacht Gemeinde Mariapfarr. Dafür wurde der Baum nun aber endgültig zu groß sagt der Besitzer und Spender der Fichte, Bernd Gerold.

zurück von weiter

Transport große Herausforderung

Christkindlmarkt Obmann Wolfgang Haider freut sich über die Baumspende aus dem Lungau. Die Auswahl des richtigen Baumes für den Residenzplatzes ist jedes Jahr eine Herausforderung sagt Haider. Vier Mal hat er sich den Baum bereits angeschaut.

Der Transport des größten Christbaumes des Landes ist ein großer logistischer Kraftakt und mit viel Aufwand verbunden. Rund drei Stunden benötigt die Berufsfeuerwehr Salzburg für den Transport in die Landeshauptstadt. Um 17 Uhr wird der Baum am Residenzplatz aufgestellt. In den kommenden Tagen soll die Fichte geschmückt werden und bis zum 26. Dezember Hauptattraktion am Salzurger Christkindlmarkt sein.

Link