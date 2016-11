53-Jährige wegen Nazi-Postings vor Gericht

Wegen mehrerer Postings auf Facebook steht heute in Salzburg eine 53-Jährige Frau vor Gericht. Sie soll darin die Ermordung von Juden in Gaskammern in Abrede gestellt und Hitler in ein positives Licht gerückt haben, so der Vorwurf.

Bereits im Vorjahr soll die Angeklagte in einem Kommentar im sozialen Netzwerk Facebook die Morde an Juden in Konzentrationslagern relativiert haben. Es seien keine sechs Millionen Juden in Arbeitslagern ermordet worden, sondern rund 6.000 und diese seien großteils an Hunger gestorben, hieß es in dem Posting der ehemaligen Unternehmensberaterin. Zudem stellte sie die die Existenz von Gaskammern in Abrede.

Außerdem postete sie unter einem Porträt Adolf Hitlers einen Kommentar, der Hitler als Beschützer der Deutschen darstellt. In dem Porträt war auch ein angebliches Zitat Hitlers zu lesen, in dem er bedauerte, man stelle nur seine Fehler in den Vordergrund.

Angeklagte musste vorgeführt werden

Die 53-Jährige muss sich deshalb wegen Wiederbetätigung vor einem Geschworenengericht verantworten. Der Prozess begann Montagvormittag mit zwei Stunden Verspätung, da die Angeklagte zum Prozessbeginn nicht erschienen war und vorgeführt werden musste.

Zur Tat erklärte die Angeklagte, sie habe sich einfach geärgert, als sie das Posting eines Facebook-Users gelesen habe, wonach Österreicher und Deutsche wegen der sechs Millionen verstorbenen Juden auf ewig eine Schuldlast zu tragen hätten. „Wenn wir eine ewige Bringschuld haben, da werde ich narrisch - noch dazu wenn es einer Lüge entspricht“. In einem Nachsatz bemerkte sie, sie sei „kein Hitler-Fan“ und „er hat viele schlimme Dinge getan, aber auch etwas Gutes.“

Die Angeklagte beteuerte ihre Unschuld. Das Urteil des Geschworenengerichts wird noch heute erwartet.

