Pharmaziestudium bald auch in Salzburg möglich

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) will ab dem Wintersemester 2017/18 auch das Studium der Pharmazie anbieten. Salzburg soll damit der vierte Standort in Österreich werden, an dem man dieses Fach studieren kann.

Wer in Österreich Pharmazie studieren möchte, kann dies bisher in Wien, Graz oder Innsbruck. Künftig soll das Studium auch in Salzburg möglich sein, das gab die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt.

In zehn Semestern zum Abschluss

Angeboten werden 50 Studienplätze pro Jahr. Durch diese Beschränkung sollen Wartezeiten auf Laborplätze und Praktika vermieden werden. An den öffentlichen Universitäten „zeigt sich trotz Aufnahmeverfahren und beschränkter Studienplätze ein wenig zufriedenstellendes Bild“, sagte Thomas Veitschegger, Vizepräsident des Österreichischen Apothekerverbandes, „Platzmangel bei praktischen Übungen im Labor, lange Wartezeiten für bestimmte Lehrveranstaltungen und - bedingt durch diese Unzulänglichkeiten- auch eine meist überlange Studiendauer.“

In Salzburg solle es das nicht geben. Die Studenten sollen das Studium ohne Verzögerung in fünf Jahren absolvieren können. Dieses Angebot hat aber auch seinen Preis: 7.200 Euro wird das Studium an der Privatuniversität pro Semester kosten.

Großzügige Förderungen von Stadt und Land

Die Stadt Salzburg unterstützt den neuen Studienzweig PMU mit 300.000 Euro zum Erwerb eines Grundstücks und 250.000 Euro für die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes. Das Land Salzburg stellt zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Die PMU bietet in Salzburg seit 2003 das Medizinstudium an. 2006 wurde das Studienangebot um Pflegewissenschaften erweitert. Die Pharmazie soll der dritte eigenständige Studienzweig an der Privatuniversität werden.

