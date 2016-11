92-Jährige starb bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in der Salzburger Altstadt ist in der Nacht auf Montag eine 92-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihr Sohn fand sie in der brennenden Wohnung. Er konnte die Flammen selber löschen und rief dann die Einsatzkräfte.

Kurz nach 21.30 Uhr wurde die Salzburger Berufsfeuerwehr zu dem Feuer im schmalen Badergässchen in der Altstadt gerufen. Mit zwei Drehleitern verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zur Wohnung im dritten Stock. Der 60 Jahre alte Sohn der Frau erwartete die Helfer vor der Tür des Hauses.

zurück von weiter

Frau lag im Vorzimmer

„Der Sohn hat uns mitgeteilt, dass der Brand von ihm bereits gelöscht wurde und dass wir in de Wohnung im dritten Obergeschoß auf seine leblose Mutter treffen werden“, schilderte Feuerwehr-Einsatzleiter Stefan Jakolitsch. „Wir haben dann sofort die Fenster aufgemacht, haben Überdrucklüfter überall in Stellung gebracht, haben die Frau, die im Vorzimmer lag, ins Stiegenhaus hinausgebracht. Dort versuchte der Notarzt sofort, sie zu reanimieren, was aber nicht mehr möglich war.“

Der Sohn der Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Bewohner des Altstadthauses konnten ihre Wohnung rechtzeitig verlassen und kamen nicht zu Schaden. Das Landeskriminalamt wird am Montag die Brandursache untersuchen. Anzeichen deuten darauf hin, dass das Feuer bei einem Nachtspeicherofen im Wohnzimmer ausgebrochen sein dürfte. Die Spurensicherung nahm noch in der Nacht ihre Arbeit auf.

Die Berufsfeuerwehr stand mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz und war mit Nachlöscharbeiten und der Entlüftung des Gebäudes beschäftigt.