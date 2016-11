Großer Stromausfall am Hauptbahnhof

Sonntagabend ist am Salzburger Hauptbahnhof rund zweieinhalb Stunden der Strom ausgefallen. Erst gegen 20.15 Uhr war die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt. Die Ursache ist noch unklar.

Gegen 17.40 Uhr fiel der Strom im Bahnhofsgebäude aus. Der Bahnstrom und damit der Zugverkehr waren allerdings nicht betroffen. Für die Fahrgäste gab es durch den Ausfall aber Einschränkungen, sagte ÖBB-Sprecher Rene Zumtobel: „Die Notbeleuchtung lief, es war aber etwas schummrig und nicht so hell wie normal. Rolltreppen, Lifte und Ticketautomaten funktionierten nicht“, so Zumtobel.

Der Strom kehrte Schritt für Schritt zurück - zunächst in den meisten Geschäften. Auch die Verkaufssysteme am Schalter gingen gegen 19.30 Uhr wieder in Betrieb. Bahnsecuritys sorgten dafür, dass alles geordnet ablief.

Ursache noch unklar

Gegen 20.15 Uhr war die Stromversorgung dann wieder vollständig hergestellt. Techniker sollen sich am Montag mit der genauen Ursache für den Ausfall beschäftigen - diese war Sonntagabend noch unklar.

