Neuschnee auch in den Tälern

Sonntag hat es in vielen Teilen Salzburgs weit und stark heruntergeschneit. Besonders in Pinzgau und Pongau blieb einiges liegen - auch auf dem Gaisberg. Die Frage ist, wie lange es hält, und ob bald wieder ein warmer Spätherbst folgen könnte?

Meteorologischer Winterbeginn wäre erst in einem knappen Monat. Nach den späten Wintereinbrüchen in den vergangenen Jahren stimmt das aktuelle Weiß die Liftbetreiber zuversichtlich. Es war Sonntag in den meisten Skigebieten trotz der aktuellen Kaltfront insgesamt noch zu warm, um die Schneekanonen anzuwerfen.

„Tiefster Winter“: Gaisberg, Lofer

Bilder wie im „tiefsten Winter“ gab es Sonntagnachmittag und am frühen Abend auf dem Salzburger Gaisberg sowie bei Lofer und Unken im Mitterpinzgau. Und am späten Nachmittag war auch in der Stadt Salzburg dichter Schneefall zu beobachten, allerdings nicht besonders lange. Es blieb einiges liegen, wenngleich es in der Stadt nur zu einer Matschschicht reichte.

Langsam brach der Föhn zusammen

In Obertauern (Pongau/Lungau) setzte der Schneefall kurz vor Sonntagmittag ein. Für die Schneekanonen war es dennoch mit zwei Grad über dem Gefrierpunkt noch zu warm. Das könne sich erfahrungsgemäß schnell ändern, sagen Fachleute. Die künstlichen Beschneier stehen jedenfalls in allen größeren Skigebieten schon bereit.

Bei Maria Alm laufen Schneekanonen

Ortswechsel: Schon ein paar Grad weniger genügten, und es zeigen sich andere Bilder. Im Pinzgau ließ der Föhn am Sonntag schon früher nach. In Hinterthal beim Maria Alm (Pinzgau) liefen die Schneekanonen schon auf Hochtouren. Und auch im Tal setzte langsam der Schneefall ein.

Viele hoffen noch auf warmes Wanderwetter

Zu früh kann ein Winter für Lift- und Seilbahnbetreiber nicht kommen. Für sie gilt: Je früher, desto besser. Bilder wie am Sonntag stimmen sie zuversichtlich für die kommende Wintersaison, die noch einige Wochen entfernt ist. Es werden dafür nun auch schon Schneedepots angelegt. Diese sollen später die versprochene Schneesicherheit garantieren. Andere Gruppen bei Einheimischen und Gästen hoffen noch auf einen warmen und sonnigen Spätherbst zum Wandern und Genießen.

