Fünf Alko- und Drogenlenker geschnappt

In Weißbach und Maria Alm (Pinzgau) sowie bei Oberndorf (Flachgau) bzw. Laufen sind in der Nacht auf Sonntag insgesamt fünf Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Sie waren betrunken oder standen unter Drogeneinfluss.

Die Salzburger Polizei hat im Pinzgau zwei schwer betrunkenen Autofahrern den Führerschein abgenommen. Beamte stoppten in Weißbach einen 56-Jährigen, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Alkomat ergab 2,3 Promille. Und in Maria Alm verursachte laut Ermittlern ein 22-Jähriger großen Sachschaden, nachdem er eine Verkehrsinsel gerammt hatte. Der Mann hatte knapp 2 Promille Alkohol im Blut.

Osttiroler, Oberndorfer rauchten Joints

Und bei Laufen im grenznahen Bayern bzw. der Schwesterstadt Oberndorf (Flachgau) sind Samstag drei österreichische Autofahrer ertappt worden. Auch sie waren betrunken unterwegs oder standen unter Drogeneinfluss.

Ein Oberndorfer und ein Osttiroler hatten laut Polizei jeweils einen Joint geraucht, bevor sie sich ans Steuer setzten und erwischt wurden. Sie müssen nun je 500 Euro Strafe zahlen und dürfen in Deutschland einen Monat lang nicht mehr mit dem Auto fahren. Am Samstag hatte ein weiterer Österreicher bei Kontrollen in Laufen 1,1 Promille Alkohol im Blut. Ihn erwarten ebenfalls eine hohe Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.