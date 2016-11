Aufbau für Christkindlmarkt startet

In Salzburgs Innenstadt haben Standler am Sonntag begonnen, die Hütten für den Christkindlmarkt aufzubauen. Unternehmer und Vereine haben Teile für mehr als 100 in die Altstadt transportiert. Geplante Eröffnung: 17. November.

Damit die Verkehrsbelastung für die ohnehin von Stauchaos geplagte Stadt Salzburg so klein wie möglich ist, werden die Hütten am Sonntag angeliefert. Dazu braucht es Teams mit Traktoren, die in genau vorgeschriebener Reihenfolge in die Innenstadt fahren und ihre Fracht dort absetzen.

14 Kilometer Stromkabel zu verlegen

Sind die Hütten dann richtig platziert, dann ist Feinarbeit gefragt. Sie müssen nämlich zentimetergenau auf den vorhandenen Plan eingerichtet werden. Dann erst beginnen die Installationsarbeiten. Rund 14 Kilometer Stromkabel und zwei Kilometer Seilverspannungen sind vorgesehen.

Nässe erschwert Aufbau

Erschwerend sei gerade das schlechte Wetter, sagt Wolfgang Haider, Obmann des Vereines Salzburger Christkindlmarkt: „Die Handwerker müssen bei dieser Nässe auch auf den Dächern der Hütten herumlaufen. Das ist nicht ungefährlich, wenn es rutschig ist. Wir hoffen, dass es bald wieder trockener wird.“

Am 17. November soll der Christkindlmarkt dann schon eröffnet werden. Er läuft bis 26. Dezember.