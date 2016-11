Hoteliers investieren wieder mehr

Nach Jahren der sehr vorsichtigen Investitionen gibt die Salzburger Hotellerie wieder mehr Geld aus. Diese Trendwende zeigt sich bei der traditionellen Messe „Alles für den Gast“ im Messezentrum - kurz vor Start der Wintersaison.

Mehr als 700 Aussteller sind auch heuer auf der Messe vertreten – kurz vor dem Start der Wintersaison, der wichtigsten Zeit für den Salzburger Tourismus.

Nicht mehr immer neue Rekorde

Immer mehr Betten, immer größere und luxuriösere Hotels – das war lange Zeit die Devise der Hoteliers. Wer an der Spitze mitmischen wollte, der musste viel Geld in die Hand nehmen.

In den letzten Jahren gingen die Investitionen merklich zurück. Umsatz- und Nächtigungsrekorde der Tourismusbranche brachten für Hoteliers nur magere Gewinne.

„Investitionen heuer deutlich stärker“

Und das spüren auch die Austeller im Messezentrum, sagt Andreas Rastl, der auf den Bau von Großküchen spezialisiert ist: „In den letzten Jahren waren die Investitionen schwächer. Wegen der guten Umsätze nehmen sie teils extrem zu. Es wird auch viel renoviert.“

Diese Trendwende zeigt sich auch bei der heurigen Fachmesse. . Investiert wird aber weniger in Erweiterungen. Es geht mehr um die Pflege und Erhaltung des Bestandes, sagt Aussteller Reinhard Hanusch: „Die Unternehmer wollen Sicherheit bei den Investitionen haben, dass das Geld in den nächsten fünf bis zehn Jahren seine Früchte trägt.“

Und dadurch hoffen die Hoteliers, auch in der kommenden Wintersaison wieder gut punkten zu können.