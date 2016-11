Ein Theaterstück als Bosch-Gemälde

Das Salzburger Schauspielhaus geht in seinem neuen Stück auf Zeitreise in die Renaissance – auf den Spuren des Malers Hieronymus Bosch. Der starb vor genau 500 Jahren und war ein Meister des Mystisch-Christlich-Monströs-Sexuellen.

Das Stück „Hieronymus Bosch“ aus der Feder des Schweizer Autors Jerome Junod dreht sich um eine junge Kunsthistorikerin. Carolin verpasst den Flieger, der sie zu einer Tagung bringen soll. Die beschäftigt sich mit der Deutung der Werke von Hieronymus Bosch.

Tagträume im Alkoholrausch

An der Saft- und Smoothie-Bar auf dem Flughafen gibt es offenbar auch Alkohol. Dort betrinkt sich die Historikerin mit einer Kellnerin und geht in der Phantasie auf eine Zeitreise. Der zweite Teil des Stücks zeigt die geträumte Kunsthistoriker-Tagung, der dritte ein Interview mit dem Maler Hieronymus Bosch in der Vergangenheit. Er entpuppt sich als genialer Visionär an der Schwelle des Wahnsinns.

Schauspielhaus Salzburg

Nacktheit und Exzess

Das Stück „Hieronymus Bosch“ greift die großen Fragen des Wie und Warum in der Welt auf, die auch Kunst und Wissenschaft nicht wirklich beantworten können. Andererseits geht es auch um die einfachen Dinge des Lebens, auch in der Bilderwelt des Malers Bosch. Seine Meisterwerke aus der Umbruchzeit der Renaissance zeigen Christliches, Spiritualität, Nacktheit, Exzess und Sexuelles gleichermaßen.

Intendant Robert Pienz vom Schauspielhaus sieht diese Mischung der Motive an der Schwelle des Mittelalters zur Neuzeit so: „Das Thema spiegelt sich in allen möglichen Varianten, es strahlt in viele Richtungen aus – ein Prismen-Effekt.“

Kunsthistoriker durch den Kakao gezogen

Der Schweizer Autor und Theatermacher Jerome Junod ist Sohn eines Kunsthistorikers. Das merkt man dem Stück an. Viel sprachliches Geschick wird darauf verwendet, diese Wissenschaft aufs Korn zu nehmen. Die Figuren sprechen über Kunst, analysieren Kunst und deuten Kunst. Das könnte manchen Zusehern zu viel werden, die sich noch nie mit der Interpretation von Gemälden auseinandergesetzt haben.

Das Stück ist nun bis 20. November auf dem Spielplan.

