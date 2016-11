Altarkreuz aus ältester Kirche Salzburgs gestohlen

Unbekannte haben bereits am Allerheiligentag aus der Michaelskirche, der ältesten Kirche in der Salzburger Altstadt, ein kleines Altarkreuz gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern.

Laut Polizei dürfte sich der Diebstahl am 1. November zwischen 16.30 und 17.30 Uhr ereignet haben. In dieser Zeit wurde das Kreuz von einem Seitenaltar der Kirche direkt am Residenzplatz entwendet. Angezeigt wurde der Diebstahl aber erst am Freitag.

Polizei Salzburg

40 Zentimeter hoch, aus Holz und Silber

Das Kreuz ist etwa 40 Zentimeter groß. Es ist aus Ebenholz gefertigt mit Figuren von Jesus und Maria aus Silber mit silbernen Beschlägen. Der Kirchenrektor konnte die Höhe des Sachschadens nicht genau beziffern.

Die heutige Ausstattung der Michaelskirche stammt von einem großen Umbau im späten 18. Jahrhundert. Zuletzt saniert wurde das Gotteshaus 2015. Im Kern stammt der Kirchenbau allerdings aus dem 8. Jahrhundert. Damit ist die Michaelskirche das älteste bis heute bestehende Gotteshaus in der Salzburger Altstadt.

