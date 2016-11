Lebensmittel von Gastro-Messe für Bedürftige

Lebensmittel, die am Wochenende bei der Messe „Alles für den Gast“ in Salzburg übrigbleiben, werden nicht weggeworfen, sondern an Bedürftige verteilt. So soll der Gastronomie-Branchentreff auch sozialen Zwecken dienen.

Die „Alles für den Gast“ ist die größte Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie im Donau-Alpen-Adria-Raum. Rund 730 Aussteller sind heuer bei der 47. Auflage zwischen Samstag und Mittwoch mit dabei. Erwartet werden 45.000 Besucher aus den Bereichen Gastronomie und Hotellerie.

Reed Exhibitions/Andreas Kolarik

Flachgauer Tafel will „Bewusstsein schärfen“

Bei vielen Ständen der „Alles für den Gast“ wird wie immer auch gekocht und verkostet. Dabei bleiben Jahr für Jahr Lebensmittel übrig. Heuer besteht daher die Möglichkeit diese nach Messeschluss abzugeben, damit die Lebensmittel Bedürftigen zu Gute kommen. Diese gemeinsame Aktion der Reed Messen und des Verbands österreichischer Tafeln soll vor allem Sensibilität für den sinnvollen Umgang mit Lebensmitteln schaffen, sagt Hans Gastberger, Obmann der Flachgauer Tafel: „Darum geht es uns bei dieser Messe: Bewusstsein schärfen und überhaupt ins Bewusstsein rufen. Und die Leute wissen auch: Sie haben was Gutes getan.“

Insgesamt landen in Österreich jährlich etwa 760 Tausend Tonnen Lebensmittel im Müll. Gesammelt werden die Lebensmittel bei der „Alles für den Gast“ an einem eigens dafür aufgestellten Stand. Die Verteilung an hilfsbedürftige Menschen übernimmt dann die Flachgauer Tafel.

