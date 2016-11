Betrugsbande auf Amazon: Verdächtiger gefasst

Am Donnerstag hat die Polizei in Elsbethen (Flachgau) einen 28-Jährigen festgenommen, der an einem großangelegten Betrug an Kunden des Onlinehändlers Amazon beteiligt sein soll. Die Bande soll europaweit tätig sein.

Der 28-jährige Rumäne wurde mittels europäischen Haftbefehls gesucht - und konnte von den Kriminalisten der Salzburger Polizei in Elsbethen ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Extrem günstige Angebote nie geliefert

Der 28-Jährige soll Teil einer rumänischen Bande sein, die Kunden des Online-Händlers Amazon um mehr als 20.000 Euro geschädigt haben soll. Die europaweit tätigen Kriminellen sollen im großen Stil verschiedenste Artikel im Internet zu sehr günstigen Preisen angeboten haben, sagte der Salzburger Staatsanwaltschaftssprecher Robert Holzleitner am Freitag auf APA-Anfrage. Die Beträge, die Kunden aus ganz Österreich überwiesen, wurden auf verschiedene Konten der Beschuldigten geparkt und dann bar behoben. Waren erhielten die geschädigten Kunden keine.

Bei der Staatsanwaltschaft Salzburg ist seit Mai 2016 ein Verfahren gegen insgesamt 14 Beschuldigte anhängig. Einige der Verdächtigen sind bereits in Haft. Der festgenommene 28-jährige Rumäne wurde ebenfalls in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Die Ermittlungen in der Causa sind noch nicht abgeschlossen.