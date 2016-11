365-Euro-Jahreskarte für Öffis kommt wieder

Bei einem Verkehrsgipfel Freitagvormittag haben Stadt und Land Salzburg sowie die Salzburg AG Mittel beschlossen, um das Verkehrschaos in der Landeshauptstadt einzudämmen. So kommt die 365-Euro-Jahreskarte für die Stadt wieder.

Ohne öffentlichen Verkehr geht es nicht mehr - da waren sich alle Gesprächspartner bei dem Gipfel einig. Deshalb soll jetzt das Obusnetz in der Landeshauptstadt ausgebaut werden. Zudem soll eine Expertengruppe prüfen, dass mehr Busse auch im Regionalverkehr in die Umlandgemeinden fahren. Auch die Salzburger Lokalbahn soll neue Niederflurwagen bekommen, um Platz für mehr Fahrgäste zu bieten.

Schon nach einem Jahr wieder teurer geworden

Auch die 365-Euro-Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr im Salzburger Stadtgebiet soll wieder eingeführt werden. Sie soll mehr Salzburger zum Umsteigen auf Bus und S-Bahn verlocken. Die Karte war ja ab Juli 2014 für ein Jahr verfügbar, wurde bei der nächsten Tariferhöhung aber gleich wieder teurer - mehr dazu in Verkehrsverbund: Vorverkaufstickets teurer (salzburg.ORF.at; 2.4.2015).

Mehr Park&Ride-Plätze

Zudem soll der Parkplatz beim Salzburger Messezentrum zum offiziellen Park&Ride-Parkplatz werden und besser an den öffentlichen Verkehr angebunden werrden. Zudem sollen 800 zusätzliche Park&Ride-Plätzen entlang der Pendlerrouten errichtet werden. Bei durchschnittlichen Kosten von rund 4.000 Euro pro Stellplatz ergibt das Gesamtkosten von etwa 3,2 Mio. Euro. Darüber hinaus soll eine gemeinsame digitale Lösung für die Baustellenkoordination genutzt werden.

Das seien alles Entscheidungen, die in Summe greifen sollen, sagte Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG). Diskussionen rund um Verkehrslösungen sorgten ja in den vergangenen Wochen für zahlreiche Konflikte unter den Parteien. Der Ton zwischen Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) und Verkehrslandesrat Hans Mayr war „rau“. Jetzt wolle man wieder lösungsorientiert handeln, sagt Bürgermeister Schaden: „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass wir hier gut zusammenarbeiten müssen, ansonsten führt der Weg in die Sackgasse. Uns war es wichtig, dass wir mit diesem Gespräch einen zukunftsorientierten Weg starten. Ein Treffen löst noch nicht alle Probleme, aber es ist eine wichtige Grundlage, um Projekte gemeinsam angehen zu können.“

